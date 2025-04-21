В России отозвали регистрацию двух американских препаратов против рака
Минздрав отозвал регистрацию двух американских препаратов для лечения рака
Министерство здравоохранения России отозвало регистрацию двух американских препаратов для лечения рака крови. Об этом сообщило издание «Коммерсант».
По данным источника, речь идет о противоопухолевых препаратах, применяемых в терапии пациентов с различными видами рака крови — «Имновида» и «Ревлимида». Права на эти лекарства принадлежат ушедшей с отечественного рынка американской фармацевтической компании Bristol-Myers Squibb.
Эти препараты несколько лет назад были самыми продаваемыми в сегменте государственных закупок, однако уступили доли на рынке российским дженерикам.
Ранее стало известно, что в России разработали лекарство от рака «Афотид», не имеющее аналогов в мире.
«Афотид» уже применяют на добровольцах, безопасность препарата подтвердили на документах. Клинические исследования разрешили в семи клинических центрах.