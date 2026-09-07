В России отозвали из обращения партию антибиотика «Линезолид»

Фармацевтическая компания «МОСФАРМ» отозвала партию антибиотика «Линезолид» из обращения после выявления несоответствия требованиям безопасности по показателю «Бактериальные эндотоксины». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ Росздравнадзора.

Речь идет о препарате «Линезолид» серии 0150526. Эндотоксины представляют особую опасность для препаратов, которые вводят с помощью инъекций или инфузий. Их содержание контролируют, поскольку примеси способны вызывать пирогенные реакции, включая повышение температуры.

Препарат ненадлежащего качества ранее обнаружили в Национальном медицинском исследовательском центре гематологии Минздрава России.

После этого Росздравнадзор рекомендовал участникам рынка лекарственных средств принять меры, чтобы исключить возможный вред жизни и здоровью граждан.

«Линезолид» относится к классу противомикробных препаратов — оксазолидинонам. Его применяют для лечения инфекций, вызванных чувствительными бактериями.

Ранее в России зарегистрировали новый препарат против трех типов оспы.