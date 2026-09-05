В России зарегистрировали препарат против трех типов оспы
Попова: в России зарегистрировали препарат НИОХ-14 против оспы
Препарат против нескольких разновидностей оспы НИОХ-14 получил государственную регистрацию в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщило РИА «Новости».
Лекарство разработали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН.
«Противооспенный препарат НИОХ-14 зарегистрирован, он работает», — отметила Попова.
По ее словам, НИОХ-14 эффективен против вирусов натуральной оспы, а также обезьяньей и коровьей разновидностей.
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