В России зарегистрировали препарат против трех типов оспы

Попова: в России зарегистрировали препарат НИОХ-14 против оспы

Препарат против нескольких разновидностей оспы НИОХ-14 получил государственную регистрацию в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Лекарство разработали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора и Новосибирского института органической химии имени Ворожцова СО РАН.

«Противооспенный препарат НИОХ-14 зарегистрирован, он работает», — отметила Попова.

По ее словам, НИОХ-14 эффективен против вирусов натуральной оспы, а также обезьяньей и коровьей разновидностей.

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