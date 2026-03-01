В России объявили войну американскому клену

С 1 марта в России за распространение ясенелистного клена грозит штраф

С 1 марта в России вступил в силу закон о запрете ясенелистного (американского) клена. За его распространение грозит штраф.

По новым правилам, дачники обязаны избавиться от этих растений на участках. Закон предусматривает штрафы за бездействие, для организаций — до 700 тысяч рублей, а для физических лиц — до 50 тысяч. В отдельных случаях суд может изъять землю, если собственник не остановил распространение вредных растений.

Залуженный эколог России Евгений Шварц объяснил Lenta.ru, что ясенелистный клен угрожает редким видам растений.

«За счет семян с высокой жизнеспособностью он забивает аборигенные растения и не дает без дополнительных ресурсов восстанавливаться естественной растительности», — сказал он.

Ясенелистный клен вредит лиственным лесам осины и дуба, что может сказаться на популяции птиц в случае исчезновения их среды обитания.