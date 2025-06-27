В России обеспокоились проблемой пестицидов в продуктах питания и воде

В России растет беспокойство по поводу злоупотребления пестицидами. Член Общественного совета Минприроды Ставропольского края Василий Авдеев в разговоре с «ФедералПресс» разъяснил механизмы проникновения вредных веществ в продукты питания, воду и воздух, а также причины отсутствия ответственности у фермеров и контролирующих органов.

Авдеев подчеркнул: «Сегодня все — и фермеры, и частники — используют пестициды. И да, они опасны. Проблема не в самом веществе, а в полном отсутствии контроля за его применением».

По информации Россельхознадзора, в 2024 году каждое девятое проверенное изделие показало превышение разрешенных концентраций пестицидов и нитратов. В 5% проб обнаружены препараты, не зарегистрированные в Российской Федерации или не одобренные для применения на определенных культурах.

Авдеев обратил внимание на свободный доступ к опасным химикатам, таким как фунгицид «Ридомил Голд» второго класса опасности, способному спровоцировать аллергические и онкологические заболевания. Хотя по инструкции его применение должно осуществляться исключительно квалифицированными специалистами, на практике препарат используется без должного надзора.

Это приводит к нарушению основных правил: превышению норм внесения, отсутствию мойки техники, пренебрежению защитными костюмами и срокам ожидания перед сбором урожая. Все это способствует загрязнению почвы, воды, воздуха и продукции.

Авдеев выразил критику существующей системы экологической сертификации в России, подчеркнув отсутствие реальной ответственности сторон в отличие от практики в Евросоюзе, где за выдачу сертификата компании могут быть оштрафованы.