В России назвали самые высокооплачиваемые профессии в сфере ЖКХ

РИА «Новости»: в сфере ЖКХ больше всех платят сварщикам и промальпинистам

Самыми высокооплачиваемыми специалистами в сфере ЖКХ в России оказались сварщики, сантехники, электрики, инженеры-энергетики и промышленные альпинисты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на данные сервисов по поиску работы.

К профессиональному празднику работников сферы ЖКХ, который отмечают 15 марта, аналитики подсчитали средние медианные зарплаты самых популярных хозяйственных профессий.

В Москве инженеры-энергетики получили ориентировочно 165 тысяч рублей в месяц, а промышленные альпинисты — 160 тысяч. В обоих случаях максимум достиг уровня в 300 тысяч рублей.

Слесари и сварщики в среднем зарабатывают около 85 тысяч рублей в месяц, что на 10% больше прошлогодних показателей. Самые высокие заработки в ЖКХ предлагали на аварийно-ремонтных работах.

«Лидируют сантехники, сварщики, электрики, которые благодаря дефициту кадров могут диктовать цены», — сказал заместитель гендиректора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Он добавил, что в Москве опытный мастер за срочный выезд с комплексом работ может получить 15 тысяч рублей и больше. Средняя медианная зарплата в отрасли на начало года составила около 54 тысяч рублей в месяц.

Собеседники агентства также указали на острый кадровый дефицит в ЖКХ. По их оценкам, отрасль ощутила нехватку специалистов из-за оттока мигрантов, низкого интереса молодежи и конкуренции с курьерскими службами.

Ранее HR-эксперт и карьерный консультант Валерия Доманская рассказала, какие аргументы могут помочь в получении повышения зарплаты. Например, если вы перевыполнили план, реализовали проекты или улучшили показатели отдела или компании, это весомый аргумент в вашу пользу.