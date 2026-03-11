HR-эксперт Доманская отметила, что личные достижения и рост компетенций могут влиять на повышение зарплаты

Прежде всего, следует обратить внимание на свои достижения. Если вы перевыполнили план, реализовали проекты или улучшили показатели отдела или компании, это весомый аргумент в вашу пользу.

«Конкретные цифры и результаты всегда производят впечатление», — отметила Доманская.

Кроме того, стоит упомянуть о росте компетенций и навыков. Освоение новых инструментов и прохождение курсов повышения квалификации также являются аргументами в пользу повышения зарплаты.

Также рекомендуется сравнить свою зарплату с рыночной. Если ваши обязанности и уровень квалификации соответствуют более высокому уровню, а оплата ниже средней по рынку, это объективный повод для пересмотра зарплаты. Можно привести данные из открытых источников или профессиональных исследований.

Не забудьте подчеркнуть свою мотивацию и готовность продолжать вкладываться в развитие компании. Объясните, что повышение зарплаты позволит вам работать с еще большим энтузиазмом и эффективностью.