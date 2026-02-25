В России назвали самую высокооплачиваемую профессию

Лидером по уровню оплаты среди рабочих специальностей в России в первом квартале 2026 года стал сварщик с заработком более 267 тысяч рублей. Это выяснили специалисты hh.ru и сервиса «Моя смена» благодаря исследованию, которое оказалось в распоряжении РИА «Новости» .

«Самыми высокооплачиваемыми рабочими специалистами в начале 2026 года оказались сварщики. Медиана предлагаемых зарплат в вакансиях этих сотрудников составила 267-300 рублей», — сказано в исследовании.

Вторую строчку в рейтинге заняли электромонтажники с доходом в 160 тысяч рублей, а тройку лидеров замкнули машинисты и монтажники, чья зарплата достигла отметки 146,9 тысячи рублей.

В десятку наиболее высокооплачиваемых позиций попали также маляры и штукатуры (135,5 тысячи рублей), автослесари и автомеханики (120,2 тысячи), токари, фрезеровщики и шлифовщики (119,9 тысячи), шоферы (105,5 тысячи), операторы станков с ЧПУ (104,3 тысячи) и механики (103,2 тысячи).

Ранее директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито работы» Андрей Кучеренков заявил, что в России резко вырос спрос на дворников. По его словам, им платят до 94 тысяч рублей.