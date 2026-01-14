В России резко вырос спрос на дворников с зарплатой до 94 тысяч рублей

В России резко вырос спрос на дворников. В среднем заработная плата на таких вакансиях составляет около 94 тысяч рублей, заявил ТАСС директор категории «Рабочие и линейные профессии» «Авито работы» Андрей Кучеренков.

Всплеск спроса в сфере ЖКХ на таких работников, по его словам, пришелся на период с декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Также специалист уточнил, что уровень зарплаты у дворников, как правило, зависит от количества отработанных часов и может включать расширенный график, труд в особых условиях и сверхурочно.

Для того, чтобы привлечь сотрудников, которые согласятся работать в сложных условиях, работодатели вынуждены повышать заработную плату. В пиковые периоды, по данным Кучеренкова, надбавки к стандартным ставкам могут достигать 15%.