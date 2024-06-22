В России наступила Троицкая родительская суббота

В этом году Русская православная церковь отмечает Троицкую родительскую субботу 22 июня. В этот день принято подавать милостыню и раздавать еду нуждающимся с просьбой молиться за упокой почивших родных.

Суббота накануне праздника Святой Троицы — это день поминовения умерших. Православные вспоминают всех крещеных и оглашенных христиан «со времен Адама». А также тех, кого не похоронили по христианским обычаям.

В этот день верующие пишут записки с именами умерших, которых они хотят помянуть. После службы священник читает их. В церквях ставят специальный квадратный подсвечник — канун. Панихиды по умершим в этот день совершают и на кладбищах, для этого туда можно пригласить священника.

Ранее священник храма Петра Митрополита Московского в Санкт-Петербурге Николай Савченко (отец Николай) рассказал, как православным праздновать Святую Троицу.