В России нашли способ обойти повышенный утильсбор

На фоне очередного повышения утилизационного сбора и резкого роста стоимости внедорожников иностранного производства продавцы автомобилей в России начали предлагать россиянам пикапы. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Пикапы регистрируют как грузовики типа N1. Из-за разницы в коэффициентах сбор для них меньше, чем для легковых машин. В результате доплата для сравнимых по характеристикам автомобилей отличается почти в два раза.

Например, утильсбор и таможенная пошлина на пикап RAM 1500 составляет 5,5 миллиона рублей, тогда как на аналогичный внедорожник — 8,4 миллиона рублей.

Однако масса машины не должна превышать 3,5 тонны, иначе для управления ей потребуется водительское удостоверение категории С. Поэтому продавцы делают упор на Toyota Tundra, Toyota Hilux, Mitsubishi L200 и RAM 1500.

Новый порядок расчета утильсбора на иномарки в России вступил в силу с 1 декабря 2025 года.