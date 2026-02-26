В России начнут маркировать спецодежду и СИЗ

В России с 1 марта начнут маркировать спецодежду пожарных и спасателей

С 1 марта в России начнут маркировать спецодежду и средства индивидуальной защиты, используемые спасателями и пожарными. С 1 августа продажу немаркированных товаров запретят, сообщили РИА «Новости» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ).

«Это четвертая волна расширения маркировки „Честный знак“ в отрасли. Продажу немаркированных остатков товаров легпрома полностью запретят в России с 1 августа 2026 года», — заявили в пресс-службе оператора системы маркировки.

На новом этапе под обязательную маркировку попадут шлемы и каски, защитная спецодежда, пояса и спасательные жилеты, перчатки и кожаные ремни.

В сервисе объяснили, что маркировка обеспечит прослеживаемость продукции на всех этапах и станет еще одним инструментом борьбы с контрафактом.

Ранее российские автомобильные масла получили «Честный знак».