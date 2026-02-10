Российские автомобильные масла получили «Честный знак»

Российские автомобильные масла брендов G-Energy и Gazpromneft одними из первых в стране получили маркировку национальной системы качества Минпромторга — «Честный знак». Сведения заносятся в единую систему, благодаря которой покупатель может быстро проверить подлинность товара.

На каждую канистру наносят криптографический QR-код с детальной информацией о товаре, дате и месте его производства, движении продукции на склады, в торговые точки и маркетплейсы.

«Уверен, что новые решения позволят обеспечить высокую степень защиты продукции и сделать рынок еще более открытым», — подчеркнул гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

По его словам, компания активно участвовала в разработке отраслевых стандартов и выпускает в общей сложности более 300 наименований масел для всех видов техники.