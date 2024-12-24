В России начнут делать шаурму по ГОСТу

Глава Роскачества Протасов: ГОСТ на шаурму будет утвержден в 2025 году

ГОСТ на шаурму окончательно утвердят в следующем году, после чего он вступит в силу. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал руководитель Роскачества Максим Протасов.

«Буквально накануне была завершена подготовка первой редакции стандарта, потом он будет опубликован для обсуждения», — отметил глава организации.

По словам Протасова, Роскачество планирует повторно исследовать шаурму на территории страны. Он напомнил, что во время изучения товара в прошлом году специалисты выявили в некоторых образцах опасные бактерии, а в других — нарушения санитарно-эпидемиологических норм.

«Эту категорию в любом случае нужно держать на контроле», — заключил глава Роскачества.

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