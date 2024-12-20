Роскачество: зеленые участки на мандарине не всегда указывают на незрелость

Опрошенные RT специалисты дали советы, как правильно выбрать мандарины. В Роскачестве рассказали, что сладкие мандарины обычно имеют ярко-оранжевый оттенок.

«Зеленые участки на кожуре не всегда указывают на незрелость, по крайней мере у некоторых сортов», — отметили в организации.

Эксперты добавили, что кожура должна быть чистой — без пятен, плесени и повреждений. Легкий блеск кожуры может указывать на использование воска, который сам по себе безопасен, но требует тщательного мытья фруктов перед употреблением.

Специалисты отмечают, что плоды средней величины зачастую более сладкие, чем слишком крупные или мелкие. Сладкий цитрусовый аромат указывает на спелость и высокое качество фруктов.