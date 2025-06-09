В России могут начать чипировать всех собак

Депутат Бурматов: на чипирование собак по всей РФ может уйти 83 млн рублей

С осени 2026 года или начала 2027-го в России могут начать в обязательном порядке чипировать всех собак. Для этого необходимо федеральном уровне создать систему их учета, сообщил депутат Госдумы Владимир Бурматов, его слова привел RTVI .

Траты на реализацию инициативы оценили примерно в 83 миллиона рублей. На данный момент обязательная маркировка собак момент есть в более чем 20 регионах России, от конкретного субъекта отличаются требования и условия. Также маркировка — не только чипирование, владельцы животных могут использовать бирку, клеймо или биометрию.

«То есть мы сейчас не покушаемся на канареек, хорьков, змей, речь пока только о собаках. Это будет отрегулировано актом правительства», — отметил парламентарий.

Бурматов добавил, что главная задача законопроекта — привязать к конкретному владельцу каждое животное.

«Потому что без этого не поедет система, связанная с изменением в КоАП. То есть мы не сможем наказывать владельца за покусы, самовыгул, сложнее привлекать к уголовной ответственности привлекать», — заявил он.

Ранее в Краснодаре стаффорд растерзал собаку и набросился на ее хозяйку.