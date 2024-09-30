В России начнут борьбу с нелегальным наймом самозанятых. Меры разработали в Минэк

«Ведомости»: в РФ разработали меры для борьбы с нелегальным наймом самозанятых

В России разработали меры по противодействию нелегальному найму постоянных работников, которых просят оформлять статус самозанятого. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на законопроект, подготовленный Минэкономразвития.

В ведомстве предложили операторам платформ, через которые самозанятые получают заказы, ограничить продолжительное и систематическое выполнение услуг для одного заказчика. Также планируется запретить самозанятым принимать заказы от клиентов, с которыми они ранее находились в трудовых отношениях.

Авторы законопроекта рассматривают возможность корректировки норм, касающихся времени и количества заказов, которые самозанятый может выполнять для одного заказчика, в зависимости от специфики отрасли.

Для контроля за наймом самозанятых планируется подключить операторов платформ к системе Федеральной налоговой службы. Кроме того, предлагается отслеживать, указаны ли в заказе график работы и соблюдение правил внутреннего трудового распорядка.

Ранее в Минэкономразвития заявили, что, согласно их прогнозам, зарплаты россиян за три года вырастут на треть.