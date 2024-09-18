Минэк раскрыл прогноз о темпах роста зарплат россиян на ближайшие годы

Минэкономразвития спрогнозировало рост зарплат на 35% за три года

Зарплаты россиян за три года вырастут на треть, согласно прогнозу Минэкономразвития. Документ министерства появился в распоряжении «Ведомостей» .

Согласно прогнозу ведомства, к 2027 году среднемесячная номинальная зарплата с учетом премий и надбавок увеличится до 119 296 рублей. Это на 35% больше текущего показателя, который составляет 88 285 рублей. В 2024 году министерство ожидает рост заработка на 17,9%.

В 2025-м средняя зарплата составит 99 952 рубля, в 2026 году — 110 169 рублей. С поправкой на официальную инфляцию темпы роста оплаты труда будут ежегодно замедляться.

На минувшей неделе Центробанк повысил ключевую ставку до 19%. Причиной стало сохранение инфляционного давления.

Регулятор не исключил дальнейшего повышения ставки и дополнительного ужесточения денежно-кредитной политики. Это необходимо для возобновления процесса дезинфляции.