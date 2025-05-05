В России начали страховать самолеты от атак беспилотников

Входящая в состав государственной корпорации «Ростех» некоммерческая компания «РТ — взаимное страхование» начала страховать воздушные суда от атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Новый вид услуг направлен на защиту воздушного судна независимо от источника повреждений. Под страховой случай подпадают как мелкие поломки, так и крупные повреждения, вплоть до полного разрушения летательного аппарата.

В Ростехе отметили, что страховка распространится на повреждения, полученные в ходе летных испытаний или других инцидентов, в том числе атаки дронов. Компания авансом выплатит компенсации до предоставления документов.

Ранее стало известно, что входящий в состав Ростеха челябинский радиозавод «Полет» разработал новую радиолокационную защиту от беспилотных летательных аппаратов «Сфера». Она уже прошла испытания в зоне СВО.