В России начали отбирать кандидатов на участие в исследовании онколитической вакцины

Начался отбор кандидатов на участие в исследовании вакцины «Энтеромикс»

В России стартовал отбор кандидатов на участие в клиническом исследовании онколитической вакцины «ЭнтероМикс». Об этом в Telegram-канале сообщил главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн.

«Рад сообщить о старте прескрининга. Он направлен на отбор кандидатов для участия в первой фазе клинического исследования онколитической вакцины „ЭнтероМикс“, — написал он.

Каприн уточнил, что в исследовании могут принять участие люди с гистологически подтвержденными опухолями, исключая онкогематологические заболевания: миелому, лейкозы и лимфому.

Участие смогут принять кандидаты, ранее получавшие противоопухолевое лечение и исчерпавшие доступные методы и линии терапии. Возраст претендентов — от 18 до 75 лет.

Ранее Каприн рассказал, что создание онковакцины под каждого пациента будет стоить государству примерно 300 тысяч рублей.