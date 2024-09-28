В России начали искать специалиста по нажиманию кнопок

В Алтайском крае начали искать специалиста по нажиманию кнопок. Опыт работы для этой вакансии необязателен, сообщил сайт mk.ru со ссылкой на hh.ru.

Вакансию разместила одна из IT-компаний. Будущему специалисту предложили работать в службе поддержки. В его обязанности входит помощь клиентам с решением их проблем. За это компания обещала сотруднику оклад до 70 тысяч рублей.

В Сети часто можно встретить вакансии с необычными навыками. В марте ретейлер X5 Group искал менеджера-таролога, который занялся бы подбором персонала. От кандидата требовали знаний видов колод таро и обладания навыками по «защите от внешнего магического воздействия».

Позднее некая юридическая компания из сферы недвижимости тоже публиковала объявление о поиске юриста-волшебника для ведения Telegram-канала.