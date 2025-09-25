В России начала снижаться терпимость к домашнему насилию

«В обществе наблюдается сдвиг в восприятии допустимости насилия. Более половины россиян убеждены, что даже однократный случай рукоприкладства со стороны партнера непростителен», — заявили в центре.

Например, в 2019 году число респондентов, готовых простить рукоприкладство супруга, составило 39%, в 2025 году — 28%. Чаще прощают домашнее насилие мужчины — 37% и старшее поколение — 29-35%. Женщины и молодежь в большой степени убеждены, что даже один удар — повод для развода.

Каждый десятый опрашиваемый признался, что сталкивался с домашним насилием, 30% сообщили о таких конфликтах в семьях знакомых. Почти половина респондентов — 45% — думают, что семей, столкнувшихся с такой проблемой, много в России.

Ранее генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что молодые люди не спешат жениться и выходить замуж, потому что намерены сначала прочно встать на ноги. По его словам, сегодня на человека, вступившего в брак до 25 лет, смотрят с удивлением.