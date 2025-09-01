Стало известно, почему россияне позже вступают в брак

Молодые люди в России не стремятся как можно раньше пожениться, так как сначала хотят прочно встать на ноги. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Сегодня на человека, который до 25 лет женился или вышел замуж, уже смотрят с удивлением. Раньше было все наоборот», — отметил он.

По словам главы ВЦИОМ, приоритет не только в выборе карьеры и образования, но и в том, чтобы «найти человека» и проверить свои чувства к нему. Только после этого молодежь готова к созданию семьи.

