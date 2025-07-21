В России могут запретить подкармливать животных возле жилых домов

В Госдуме предложили запретить кормить животных возле многоквартирных домов, больниц, школ, детских площадок и других социальных объектов. Законопроект подготовила рабочая группа по вопросам бездомных животных, пишет РБК .

Регионы смогут расширять список по своему усмотрению. Запрет в первую очередь касается собак. Параллельно депутаты разрабатывают поправки в КоАП: за нарушение будут грозить предупреждение или штраф до пяти тысяч рублей.

Дополнительно предлагается наказывать за препятствие отлову бездомных животных, а также за несообщение о них на территории предприятий. Эксперты настаивают, что отлов и эвтаназия неэффективны, а программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) — пока единственный рабочий метод.

С начала года в Подмосковье ОСВВ прошли более четырех тысяч бездомных собак. Узнать таких животных можно по желтым биркам на ушах — их устанавливают ветеринары после стерилизации и вакцинации, рассказали «360» специалисты из региона.