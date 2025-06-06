Отлов и стерилизация бездомных собак в Подмосковье. Куда сообщить о животных?
Свыше 4 тысяч бездомных собак стерилизовали в Подмосковье с января
С начала года Подмосковья более четырех тысяч бездомных собак прошли программу ОСВВ — отлова, стерилизации и вакцинации. Узнать таких животных можно по желтой бирке на ухе, которые хвостатым устанавливают ветеринары. О том, как чипируют собак в Подмосковье, и как проходит процедура, «360» рассказали ветеринары и кинологи региона.
Что такое «программа ОСВВ»?
Программа ОСВВ (Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат) ведется в Подмосковье с 2014 года. Она помогает контролировать численных бездомных собак на улицах региона, а также повысить безопасность и комфорт жителей. Так, прошедшие процедуру животные становятся менее агрессивными и чувствуют себя лучше.
Как отметил ветеринар Михаил Шеляков, убивать бездомных собак не следует, ведь эти животные защищают города от лис и волков. Кроме того, такой способ сокращения популяции малоэффективен.
«Убивать бродячих животных нет смысла. Популяция в условиях истребления быстро восстанавливается. Это защитный механизм от вымирания вида. На их место приходят другие животные», — сказал он.
Как проходит процедура чипирования бездомных собак
Специалисты вылавливают безнадзорных животных, после чего их отвозят к ветеринарам. Там собаки сначала проходят карантин, а затем их обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют и стерилизуют.
После операции четвероногие восстанавливаются в специальном учреждении, и при отсутствии агрессии, их выпускают на прежнее место обитания.
Куда сообщить о бездомных животных?
Сообщить о бездомной собаке без бирки можно по телефону специального кол-центра. Звонки принимают круглосуточно по номеру +7 (495) 668-01-25.
Чипирование домашних собак
Чипировать также необходимо и домашних животных. С 1 марта в Подмосковье эта процедура стала обязательной. Регистрацию необходимо проводить для всех собак старше трех месяцев. Данные о них заносятся в специальную систему, после чего собаке вживляют чип. Благодаря этому ветеринары могут быстро и легкой найти всю необходимую информацию, а в случае потери питомца, его удастся быстро найти.
«В случае нападений собак или случаев, когда собака убегает, всегда можно найти владельца», — сказал кинолог и ветеринар Владимир Уражевский.
Регистрация позволяет следить за количеством домашних собак в Подмосковье, а также отслеживать потребность в лекарствах и вакцинах. По словам Михаила Шеляхова, благодаря новому закону количество случаев, когда хозяева выбрасывают четвероногих на улицу, сократится.
«Регистрация позволяет следить за количеством животных в Московской области и следить за их миграцией, а также подсчитывать количество необходимых вакцин и лекарств», — сказал он.