Отлов и стерилизация бездомных собак в Подмосковье. Куда сообщить о животных?

Свыше 4 тысяч бездомных собак стерилизовали в Подмосковье с января

С начала года Подмосковья более четырех тысяч бездомных собак прошли программу ОСВВ — отлова, стерилизации и вакцинации. Узнать таких животных можно по желтой бирке на ухе, которые хвостатым устанавливают ветеринары. О том, как чипируют собак в Подмосковье, и как проходит процедура, «360» рассказали ветеринары и кинологи региона.

Программа ОСВВ (Отлов — Стерилизация — Вакцинация — Возврат) ведется в Подмосковье с 2014 года. Она помогает контролировать численных бездомных собак на улицах региона, а также повысить безопасность и комфорт жителей. Так, прошедшие процедуру животные становятся менее агрессивными и чувствуют себя лучше.

Как отметил ветеринар Михаил Шеляков, убивать бездомных собак не следует, ведь эти животные защищают города от лис и волков. Кроме того, такой способ сокращения популяции малоэффективен.

«Убивать бродячих животных нет смысла. Популяция в условиях истребления быстро восстанавливается. Это защитный механизм от вымирания вида. На их место приходят другие животные», — сказал он.

Как проходит процедура чипирования бездомных собак

Специалисты вылавливают безнадзорных животных, после чего их отвозят к ветеринарам. Там собаки сначала проходят карантин, а затем их обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют и стерилизуют.

После операции четвероногие восстанавливаются в специальном учреждении, и при отсутствии агрессии, их выпускают на прежнее место обитания.

Куда сообщить о бездомных животных?

Сообщить о бездомной собаке без бирки можно по телефону специального кол-центра. Звонки принимают круглосуточно по номеру +7 (495) 668-01-25.