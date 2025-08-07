В России могут заблокировать PUBG и PUBG Mobile

Шутеры PUBG и PUBG Mobile оказались под угрозой блокировки в России. Как сообщает Telegram-канал Mash , издатель игр, сингапурская компания Proxima Beta Pte. Limited, до сих пор не выполнила обязательные требования законодательства.

Речь идет о необходимости зарегистрироваться в Роскомнадзоре, открыть представительство или юрлицо в России, а также разместить необходимую информацию на своих сайтах. Согласно данным, опубликованным в реестре, все эти обязанности на текущий момент остаются неисполненными.

Компания уже попадала в поле зрения регулятора: после добавления PUBG в магазин RuStore она была обязана хранить данные российских пользователей и предоставлять доступ к ним спецслужбам. В 2023 году Proxima Beta оштрафовали на миллион рублей за отказ перенести данные в Россию.

В случае дальнейшего игнорирования требований компании может грозить ограничение рекламы, удаление из поисковых систем и даже полная блокировка.

