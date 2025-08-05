В России могут ввести штрафы за шум от бытовой техники в квартирах

В России могут ввести штрафы за шум бытовой техники в квартирах в ночное время

В России могут ввести административные штрафы за шум от использования бытовой техники в ночное и вечернее время. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил член комиссии Общественной палаты по экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

«Если звук от стиральной машины или пылесоса будет превышать допустимые пределы, то это могут посчитать как нарушение и выписать штраф», — объяснил он.

Машаров отметил, что сейчас в ГД рассматривают федеральный закон о тишине, который установит единые правила для всей страны.

Могут ввести запрет на шум с 23:00 до 07:00, а также ввести дневной тихий час с 13:00 до 15:00. Ремонт разрешат делать только в будни, с 09:00 до 19:00, с тихим часом с 13:00 до 15:00.

По словам собеседника агентства, к шуму относятся громкая музыка, телевизор, ремонтные работы, звуки животных, работа бытовой техники, пение, крики, вечеринки, ссоры. Нарушение режима грозит административной ответственностью.

Ранее юрист по гражданским делам Алла Георгиева заявила, что регулярное нарушение тишины в квартире может обернуться выселением. В случае конфликта специалист посоветовала фиксировать шум в неположенное время специальной аппаратурой или привлекать соседей как свидетелей.