Юрист Георгиева напомнила, что за регулярное нарушение тишины в квартирах может грозить выселение

Регулярные нарушения ночного покоя жильцами многоквартирного дома могут привести к судебному решению о принудительном выселении. Об этом рассказала юрист по гражданским делам Алла Георгиева в беседе с RT .

Специалист обратила внимание, что каждый регион устанавливает собственные нормы относительно допустимого уровня шума в вечернее и ночное время. Например, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 утра, а в Подмосковье ограничения действуют с 22:00 вечера до 10:00 утра следующего дня.

В случае конфликта эксперт порекомендовала фиксировать нарушения специальной аппаратурой или привлекать соседей в качестве свидетелей. Применение бытовых приложений для измерения шума неэффективно ввиду отсутствия юридической силы их показаний. Полиция способна оформить протокол, если застигнет нарушителя непосредственно в процессе противоправных действий, однако прибытие сотрудников может затянуться, и нарушение прекратится ранее приезда правоохранителей, отметил сайт infox.ru.

Собранные факты нарушения позволят подать исковое заявление о возмещении морального вреда. При наличии множества жалоб от различных пострадавших граждан суд вправе рассмотреть дело о принудительном переселении постоянного нарушителя порядка. Хотя подобные дела крайне редки и сложны, теоретически такая мера применима, заключила Георгиева.