Жители Подмосковья получили около 2,8 млн услуг в МФЦ с начала года

С начала года жители Подмосковья получили через региональный портал более 3,8 миллиона услуг. А в офисах МФЦ за этот же период — 2,8 миллиона, сообщили в Мособлдуме.

Во вторую субботу сентября в Московской области отмечают День открытия первого многофункционального центра. Первый офис МФЦ появился в Балашихе в сентябре 2009 года.

«На сегодняшний день в регионе работают 119 многофункциональных центров и 93 территориальных обособленных структурных подразделения. При этом значительная часть услуг переходит в цифровой формат, жителям зачастую не нужно лично приходить в центр — достаточно подать заявление онлайн», — рассказал предстедатель Мособл Игорь Брынцалов.

В МФЦ можно получить 149 государственных и муниципальных услуг — от оформления документов до решения вопросов в сфере недвижимости. Еще 442 доступны в электронном виде на региональном портале госуслуг.

В центрах «Мои Документы» также оборудованы цифровые зоны. Консультанты помогают посетителям зарегистрироваться и авторизоваться на региональном и федеральном порталах госуслуг, подать заявления онлайн и распечатать готовые результаты.

Узнать график работы отделений, проверить готовность документов или записаться на прием можно через чат-бот МФЦ Подмосковья в мессенджере «Макс».