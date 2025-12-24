В России могут ввести ответственность за сталкинг и навязчивое преследование

Депутаты от фракции «Новые люди» Ксения Горячева и Сардана Авксентьева подготовили поправки об административной ответственности за навязчивое преследование и сталкинг. Документ появился в распоряжении 360.ru.

Авторы инициативы предложили ввести штрафы в размере от пяти до 10 тысяч рублей или административный арест до семи суток. За неисполнение решения суда о выдаче охранного ордера предполагается увеличение штрафа от 10 до 20 тысяч рублей либо арест до 10 суток.

Сталкинг ребенка в Сети будут наказывать арестом до 15 суток или обязательными работами до 50 часов.

Депутаты 24 декабря внесут в ГД законопроект для закрепления понятий в федеральном законе «О противодействии навязчивому преследованию». К сталкингу могут отнести отнести слежку, систематические попытки установить контакт (звонки, СМС, подарки), использование персональных данных для заказа товаров, услуг, работ и другое.

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев ранее назвал сталкинг формой психологического насилия.