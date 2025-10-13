Адвокат Гавришев назвал сталкинг формой психологического насилия

Адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев подчеркнул серьезность сталкинга как формы психологического насилия в беседе с RT .

«Когда женщина вынуждена оглядываться у подъезда, менять маршрут, закрывать социальные сети и жить в тревоге — это уже не «неприятный поклонник», а повод для уголовного дела», — отметил он.

По словам адвоката, с прошлого года действует статья 137.1 УК России, признающая сталкинг преступлением без физического насилия.

«Достаточно того, что человек систематически караулит, следует, пишет, наблюдает, игнорирует просьбы оставить в покое и этим вызывает у жертвы страх за себя или близких», — пояснил Гавришев.

Юрист рекомендует немедленно обращаться в полицию и документировать все доказательства преследования. Максимальное наказание за сталкинг составляет до двух лет лишения свободы.