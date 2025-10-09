В России могут смягчить закон о запрете поиска экстремистских материалов

Закон о запрете поиска экстремистских материалов в интернете могут скорректировать с уточнением ситуаций, которые не должны подпадать под запрет. Об этом сообщила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Она объяснила, что ранее в Минцифры направили обращение для разъяснения, как общественным организациям вести мониторинг интернета на предмет экстремизма.

В ответе ведомства, как отметила Мизулина, говорится, что специалисты Минюста, ФСБ, МВД и других профильных ведомств проводят анализ необходимости внесения изменений в нормы материального права в связи с принятием закона.

Они рассмотрят вопрос законодательного уточнения случаев, не подпадающих под запрет поиска экстремистских материалов. Такими случаями, например, могут стать научные и исследовательские цели, а также деятельность депутатов или сотрудников правоохранительных органов.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон, приравнивающий экстремистские сообщества к экстремистским организациям.