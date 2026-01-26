В Госдуме уточнили условия проверок квартир из-за домашних животных

В Госдуме рассказали, что проверки квартир на количество домашних животных будут проводиться только после жалоб соседей и исключительно по решению суда. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

Член думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко отметил: «Если есть жалобы от соседей на шум, лай и днем, и ночью, антисанитария — после этого будет включаться этот механизм. В квартиру можно попасть только по решению суда».

Планируется, что Госдума в январе рассмотрит проект закона, ограничивающего количество собак и кошек в квартирах. Автор инициативы Евгений Марченко предлагает установить норму в 18 квадратных метров общей площади жилого помещения на одну собаку или одну кошку.