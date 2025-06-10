Учителям хотят дать право отбирать вейпы у школьников

В Госдуме предложили разрешить учителям изымать вейпы у школьников. Законопроект подготовили глава комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова и лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Документ оказался в распоряжении 360.ru.

«По экспертным оценкам, в стране регулярно курят около 15% школьников 13-15 лет и почти 19% детей 15-18 лет. Курят не только сигареты, но все чаще переходят на продукцию без характерного запаха — вейпы, электронные сигареты, системы нагревания табака. А раз запаха нет, то нередко курят прямо на территории школ — во дворах, в уборных», — заявил Миронов.

Если учитель заметит это, он может позже принять лишь дисциплинарные меры. Но педагог не может сразу забрать у ребенка сигарету, вейп или алкоголь. Новой поправкой депутаты предлагают дать учителям это право — временно изымать обнаруженную у учащихся никотинсодержащую, табачную, алкогольную продукцию до прибытия родителей или полиции.

В школах строго запрещено продавать такие продукты. Педагоги должны немедленно реагировать на нарушения. Это поможет избавиться от вредных привычек у школьников.

Согласно результатам опросов, около 35% учеников 8–10 классов положительно относятся к курению, а доля тех, кто еще не определился с позицией, составляет 40%. Это, по мнению авторов законопроекта, говорит о высокой вероятности того, что эти ученики могут начать курить.

Электронные сигареты и вейпы вытеснили обычные, но врачи обеспокоены еще больше. Однако курение этих устройств особенно вредно для подростков, сообщили в Минздраве Подмосковья. Курение ослабляет иммунитет, из-за чего дети чаще болеют вирусными инфекциями. У них может появиться кашель, боль в груди и даже одышка.