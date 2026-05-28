В России изменятся правила техосмотра автомобилей

Правительство России утвердило план, согласно которому процедура технического осмотра транспортных должна быть улучшена к 2028 году. Об этом сообщил ТАСС .

Министерствам транспорта, внутренних дел и сельского хозяйства поручили разработать комплекс мер, направленных на совершенствование «технического осмотра транспортных средств и повышение его эффективности в части обеспечения безопасности дорожного движения». Доложить о результатах исполнители обязаны в 2028 году.

В документе уточнили, что процесс усовершенствования не ограничится одним мероприятием: новые доклады можно будет направлять на рассмотрение правительства «при необходимости».

Ранее в Мингосуправления Подмосковья рассказали, что заявки на проведение технического осмотра тракторов можно подать онлайн.