Мингосуправления Подмосковья напомнило об онлайн-оформлении техосмотра тракторов

Жители Подмосковья могут онлайн подать заявку на проведение технического осмотра самоходной машины. Сделать это можно через мобильное приложение «Добродел».

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, для подачи заявки необходимо открыть приложение и написать в поискоговой строке «самоходных», выбрать нужную услугу в списке, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы. Затем нужно оплатить госпошлину и сбор. Их сумма зависит от количества и категории техники. Ответ поступит в течение 10 рабочих дней.

По одной заявке можно заказать техосмотр сразу нескольких машин.

Скачать приложение «Добродел» можно по ссылке.