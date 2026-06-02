В России изменят правила провоза детского питания в самолете

РИА «Новости»: в РФ до конца года утвердят документ по провозу детского питания

До конца 2026 года в России утвердят новый регламент, разрешающий провозить детское питание объемом более 100 миллилитров в самолете. Об этом РИА «Новости» сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

«Идут согласования с профильными ведомствами, отраслевыми и экспертными сообществами. До конца года документ примем», — сказал министр.

В общем документе Минтранса в настоящее время регламентировано, что один пассажир может провозить с собой жидкости в емкостях общим объемом не более одного литра и вместимостью не более 100 миллилитров.

В пункте также прописано детское питание, в частности, материнское молоко, но его можно брать в салон «в количестве, необходимом на время полета».

Днем ранее в московском аэропорту Шереметьево и петербургском Пулкове начал работу сервис посадки пассажиров по биометрии между двумя городами на рейсах «Аэрофлота».