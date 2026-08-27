В России изменится лимит часов сверхурочной работы

С 1 сентября 2026 года допустимый объем сверхурочной работы в России возрастет со 120 до 240 часов в год. Об этом РИА «Новости» сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

Увеличить лимит можно будет только при закреплении соответствующей нормы в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом ограничение в 4 часа сверхурочной работы за два дня подряд сохраняется.

Для работников с вредными условиями труда третьей и четвертой степени, включая шахтеров, сталеваров и водолазов, а также для ряда госслужащих годовой предел останется на уровне 120 часов.

Пенсионеров, предпенсионеров и сотрудников с вредными условиями труда первой и второй степени можно будет привлекать к работе сверх 120 часов только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний.

Оплата первых 120 часов останется прежней: первые два часа — минимум в 1,5-кратном размере, последующие — не менее чем в двойном. Начиная со 121-го часа каждый сверхурочный час должны оплачивать минимум в двойном размере.

Беременных, несовершеннолетних и работников по ученическому договору привлекать к сверхурочной работе по-прежнему нельзя.

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