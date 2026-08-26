Россиянам назвали три способа взять выходной 1 сентября

Работающих родителей могут освободить 1 сентября от работы как минимум тремя способами. Об этом на платформе «Макс» сообщило Министерство труда.

В ведомстве отметили, что есть варианты договориться с работодателем о переносе дня ежегодного отпуска, оформить отпуск за свой счет или использовать день отдыха за работу вне графика.

Первый вариант подойдет тем, у кого остались дни ежегодного оплачиваемого отпуска. С согласия работодателя один из них можно перенести на 1 сентября.

Если отпуск уже использован, работник может оформить день за свой счет. Для этого потребуется согласовать его с работодателем и подать заявление.

Третий способ — воспользоваться днем отдыха за работу вне графика. В таком случае работу за дополнительный день оплачивают в одинарном размере, а предоставленный день отдыха не оплачивают.

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