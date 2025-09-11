В России изменили правила автобусных перевозок

Правительство внесло поправки в правила надзора за лицензируемыми автобусными перевозками. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документ.

Теперь объекты надзора поделили на четыре группы тяжести. Например, в группу А включили деятельность по перевозке пассажиров и иных лиц автобусами. Раньше ее относили в категории Б.

Контролирующий орган относит объекты к одной из категорий риска: высокий, значительный, средний или низкий. На их определение влияют группы тяжести.

В новой редакции законодательство уточнило периодичность плановых контрольных проверок по объектам в сфере лицензируемых автобусных перевозок.

Для объектов категории высокого риска предусмотрены один выборочный контроль, рейдовый осмотр, инспекционный визит, документарная проверка или контрольная закупка в два года, а также один профилактический визит в год.

Объектам значительного или среднего риска предписали профилактический визит с периодичностью, определяемой в соответствии с законом о муниципальном и государственном контроле, но плановые надзорные мероприятия не требуются.

С 1 сентября также изменились правила посадки на поезда дальнего следования.