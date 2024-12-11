В России исключили стремительный рост цен на красную икру

Глава ВАРПЭ Зверев: эскалации цен на красную икру не произойдет

В России нет весомых предпосылок для дальнейшего стремительного роста цен на красную икру. Об этом сообщил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, чьи слова привел РБК .

Специалист объяснил низкую стоимость икры несколько лет назад с присутствием нелегального товара на рынке.

«Это икра, которую воровали у будущих поколений, безжалостно уничтожая рыбу», — заявил Зверев.

Такая продукция поступала в торговлю и снижала уровень стоимости. В следующем году ситуация с розничной ценой красной икры начнет стабилизироваться.

«Никакой трагедии и никакого стремительного дальнейшего повышения, эскалации цен на красную икру не произойдет», — добавил эксперт.

Россиянам рекомендовали покупать икру на новогодний стол в стеклянных банках. В такой таре удастся лучше рассмотреть внешний вид продукта.