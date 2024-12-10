Россиянам посоветовали покупать икру на новогодний стол в стеклянных банках

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Писарева в разговоре с NEWS.ru посоветовала россиянам покупать на новогодний стол икру в стеклянных банках. По ее словам, в стеклянной таре покупателю удастся лучше рассмотреть внешний вид продукта.

Специалист указала на то, что сами икринки должны быть ровными, красивыми и яркими. Также важно читать состав, в котором должна быть только соль и икра, и минимум различных консервантов. По словам Писаревой, красителей в настоящей икре быть не может вовсе.

«Смотрите на дату производства. Она должна быть примерно с мая по октябрь либо декабрь», — добавила диетолог.

Тем, кто предпочитает покупать икру на развес, Писарева порекомендовала обращать внимание на запах и внешний вид продукта. Икра считается не совсем качественной, если в ней присутствует слизь белого цвета.