В ГД предложили передавать нераспроданные квартиры в новостройках в соцаренду

Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил развивать программу социальной аренды, выкупая у застройщиков пустующие квартиры по себестоимости. Об этом парламентарий рассказал 360.ru.

По его словам, из-за дорогой ипотеки и высоких цен на недвижимость доля нераспроданных квартиры в новостройках постоянно растет. Минувшим летом она достигла рекордного показателя в 78 миллионов квадратных метров: около 320 тысяч квартир по всей стране.

«Государство должно помогать в первую очередь гражданам. Запускать альтернативы недоступной ипотеке, развивать программу социальной аренды. И пополнять арендный фонд как раз за счет нераспроданных квартир в новостройках», — сказал депутат.

Парламентарий пояснил, что соцаренда отличается от действующей программы социального найма более широким охватом. Она может помочь не только малоимущим, но и другим нуждающимся в жилье гражданам, которым ипотека не по силам.

Ранее в Госдуме предложили заменять ипотеку стройсберкассами. Такая модель может дать россиянам возможность накопить деньги при поддержке государства.