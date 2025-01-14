Москвичка пнула младшего брата на камеру ради тренда в TikTok

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело после публикации видео с избиением маленького ребенка школьницей ради тренда в социальной сети. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Бабушкинский межрайонный следственный отдел незамедлительно завел дело. Следователи столичного СК устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе.

Прокуратура Москвы уточнила, что на видео находились два девушки 2011 года рождения. Одна из них на камеру ударила ногой ребенка 2022 года рождения, сына сожительницы ее отца.

«В ноябре 2024 года прокуроры провели профилактическую беседу с несовершеннолетней, ее поставили на профилактический учет. Прокурорская проверка продолжается», — заявили в надзорном ведомстве.

Ранее женщину с ребенком на руках избили молотком в Новокузнецке.