В России до 2 миллионов рублей повысили штрафы за продажу детям вейпов и сигарет

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который повышает ответственность за продажу табачных изделий детям. Об этом сообщил в Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

Он уточнил, что проект закона поддержали единогласно.

Штрафы за продажу детям сигарет и вейпов для физических лиц увеличится до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — до 700 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 2 миллионов рублей.

В рамках проверок специалисты установили, что 43% таких товаров продавали с несоблюдением требований маркировки. Они также выявили реализацию табачной продукции возле школ. В общей сложности составили более шести тысяч протоколов об административных правонарушениях.

Володин указал на важность ограждения детей от продукции, которая может угрожать их жизни и нанести вред здоровью.

С 1 января 2025 года в России проиндексировали на 4,6% минимальную цену на сигареты. Стоимость одной пачки увеличилась до 135 рублей.