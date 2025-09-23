В России дефицит сотрудников колоний и СИЗО приблизился к критическому

Замглавы ФСИН Розин заявил о критической нехватке сотрудников колоний и СИЗО

Нехватка сотрудников колоний и СИЗО в России приблизилась к критической отметке. Об этом заявил заместитель директора ФСИН Александр Розин на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека, сообщил «Интерфакс» .

«Средний некомплект по России лиц рядового и младшего начсостава в УИС — 37,8%», — сказал Розин.

Он добавил, что самая тяжелая ситуация сложилась в Тульской области, где некомплект младшего и среднего начсостава доходит до 70%. В некоторых других регионах показатель составляет 50%.

«Хочу дополнительно подчеркнуть, что мы в непростых условиях сегодня работаем», — добавил замглавы Федеральной службы исполнения наказаний.

