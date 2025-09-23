ФСИН ответила на публикации о самарском СИЗО, ставшем «отелем» для бандитов

RTVI заявило о проверке руководства СИЗО-1 Самарской области из-за возможных связей с криминальными авторитетами. По данным издания, в изоляторе члены тольяттинского преступного сообщества Сергея Неверова пировали в камерах, готовили самогон и спокойно гуляли по коридорам. Утром на публикацию отреагировала ФСИН.

В ведомстве отметили, что распространяемые видеозаписи датированы 2024 годом, по фактам, «указанным в распространенных материалах, в 2024 году была проведена служебная проверка»

«По итогам проверки собраны материалы, содержащие признаки преступления. Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области в 2024 году возбуждено уголовное дело», — подчеркнули в пресс-службе.