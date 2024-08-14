В России анонсировали третье повышение цен на спирт и водку

Крупнейший производитель спирта «Росспиртпром» анонсировал третье повышение цен в этом году, которое составит почти 9%. Если говорить о водке, то изменение ее стоимость составит около четырех рублей, рассказал РБК директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

С июня по сентябрь этого года цена спирта вырастет на 25%. Также его стоимость увеличат и другие заводы-производители. При этом доля «Росспиртпрома» на российском рынке спирта составляет около 30%. Фактически у алкогольных компаний нет выбора, как повысить цены.

«До июньского повышения на спирт в цене недорогой поллитровой бутылки водки приходилось около 13 рублей, с сентября же этот показатель будет составлять около 17 рублей — то есть на четыре рубля больше», — пояснил он.

Дробиз добавил, что изменения затронут бюджетную водку.

Дело в том, что пока «Росспиртпром» был государственным холдингом, то руководствовался социальной ответственностью, чтобы обеспечить доступной водкой небогатую часть населения РФ. Теперь это частная компания, ориентированная в первую очередь на получение прибыли.

В России минимальные розничные цены на воду и ряд других крепких алкогольных напитков выросли с 1 июля. В частности, стоимость полулитровой бутылки водки увеличилась с 281 до 299 рублей.