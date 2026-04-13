В России активизировались мошенники-газовики

Мошенники воспользовались тем, что в апреле проходят плановые проверки газового оборудования, оделись в газовиков и пошли по квартирам россиян. Они просят деньги за якобы необходимую замену оборудования, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе проекта Народного фронта «Мошеловка».

Аферисты стали ходить по квартирам в форме сотрудников газовой службы, показывать жильцам поддельные удостоверения и сообщать об утечке газа, необходимости заменить оборудование либо штрафе. Датчики, краны и другие детали они требовали оплатить наличными или переводом на карту.

В таких случаях специалисты посоветовали сразу звонить в диспетчерскую управляющей компании, чтобы подтвердить визит газовика. Если об обходе ничего неизвестно, то следует вызвать полицию.

Ранее полиция накрыла узел связи телефонных мошенников на северо-западе Москвы. Подозреваемых задержали.