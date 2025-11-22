В Росреестре предложили возвращать квартиру после возврата денег

Обманутому продавцу необходимо возвращать квартиру только после полного возврата денег. Об этом kp.ru сообщил заместитель главы Росреестра Алексей Бутовецкий.

Он выразил мнение, что в таких спорах необходимо учитывать права обеих сторон, если суд признает сделку недействительной и возвращает квартиру продавцу.

«Право собственности — запись в реестре. Пристав приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливо было бы, что запись гасится, когда деньги передаются обратно», — сказал Бутовецкий.

Замглавы ведомства добавил, что такой вариант согласуется с Гражданским кодексом, так как не выполняя встречное обязательство, нельзя требовать этого от другой стороны.

Риелтор Наталья Перескокова заявляла, что перед заключением сделки покупателям недвижимости лучше приглашать психиатра для проверки продавца. Особенно это актуально в случаях, когда собственник квартиры – пожилой человек.